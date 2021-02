Picchia e tenta di soffocare la moglie | arrestato 40enne

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’hata e hato di soffocarla. Ennesimo caso di violenza sulle donne: il terzo arresto in pochi giorni dei carabinieri nell’area metropolitana di Napoli. Questa volta è accaduto a Miano. Allertati da un familiare, i carabinieri sono intervenuti nell’abitazione di un, già noto alle forze dell’ordine, e hanno scoperto che aveva primato e poito dila37enne. Non solo, ha anche scaraventato a terra la suocera che aveva provato a difendere la figlia. L’uomo è stato, per la donna una prognosi di 21 giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

A Mesagne i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione degli accertamenti hanno tratto in arresto un 36enne del luogo che, per ragioni di gelosia verso la sua ex moglie, aveva sferrato un pugno ...Brundisium.net Tweet A Mesagne i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione degli accertamenti hanno tratto in arresto un 36enne del luogo che, per ragioni di gelosia verso la sua ex moglie, ...L'ha picchiata e ha tentato di soffocarla. Ennesimo caso di violenza sulle donne: il terzo arresto in pochi giorni dei carabinieri nell'area metropolitana di Napoli. Questa volta è accaduto a Miano. ( ...Non è la prima volta che il 33enne si rende protagonista di scene simili. La donna si è rifiugiata dai vicini, in ospedale ha avuto una prognosi di dieci giorni ...