Per Lolita Lobosco è boom di ascolti | Luisa Ranieri brilla su Rai 1

(Di lunedì 22 febbraio 2021) A quanto pare continua lo strepitoso successo per Rai 1 che, in tema di fiction non sbaglia un colpo. Dopo il granissimo successo di Mina Settembre, ecco un’altra donna che illumina il palinsesto della prima rete Rai. E’nei panni die la prima puntata della fiction di Rai 1 è da record.eccellenti nella serata del 21 febbraio 2021, era difficile pensare di poter fare meglio di Mina Settembre e invecee la bellissima Bari che ha fatto da scenario alla storia, hanno conquistato il pubblico della prima rete. Un po’ meno convincente forse anche l’accento ( ma anche il fatto che a Natale si andasse in giro a piedi nudi sulla spiaggia eh…). Una fiction che ha tante lacune ma che a quanto pare, probabilmente anche grazie a quella sana ironia che al ...

Lui amatissimo da sempre con tanti personaggi di spessore che ha interpretato anche setutti ... Lei la vediamo ora sul piccolo schermo con la fiction Rai Le indagini di Lolita Lobosco , andata in ...Dalle ore 10 i dati di ascoltola serata di ieri, domenica 21 febbraio . Su Rai1 la fiction Le indagini di Lolita Lobosco ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Live Non è ... Lunetta Savino è Nunzia, la madre del vicequestore Lolita Lobosco, la nuova fiction Rai andata in onda ieri. Vediamo chi è Lunetta Savino e chi è il suo personaggio Tutti noi ricordiamo l'interpretazi ...