Paura a Parete, incendio in uno storico bar: fumo invade la città (Di lunedì 22 febbraio 2021) Parete. incendio questa mattina in un bar della città. Una coltre di fumo è visibile a diversi chilometri di distanza. Ad andare in fiamme il bar ‘Agorà’. incendio in un bar a Parete Intorno alle 6 un incendio è divampato all’interno del locale commerciale di via Giacomo Leopardi, conosciuto anche come bar di ‘Geppino’, in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 22 febbraio 2021)questa mattina in un bar della. Una coltre diè visibile a diversi chilometri di distanza. Ad andare in fiamme il bar ‘Agorà’.in un bar aIntorno alle 6 unè divampato all’interno del locale commerciale di via Giacomo Leopardi, conosciuto anche come bar di ‘Geppino’, in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

arvtinmyveins : Io non riesco ad affrontare le emozioni negative. Ho passato le ultime sei ore a fissare la parete dando le spalle… - LeilaTopino : RT @SarahPatellaro: Ma CeyCey come ha fatto a non vedere la foto di Sanem appesa nella parete di fronte al letto di Yigit ? E’ proprio scem… - SarahPatellaro : Ma CeyCey come ha fatto a non vedere la foto di Sanem appesa nella parete di fronte al letto di Yigit ? E’ proprio… - unarosannina : @solo_Vale_ la paura è una bussola che serve ad orientare, non deve diventare una parete insormontabile ?? - sukeji_handa : RT @SalaLettura: Chi è laggiù…ho paura....La porta, senza fare rumore si apre. Mi brucia la schiena. Ho paura di girarmi. Una fiamma sembra… -