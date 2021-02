Maria Siponta di “C’è Posta Per Te” scatena l’odio del pubblico | “Sei una vipera | una strega di m***a”

(Di lunedì 22 febbraio 2021), detta Sipontina, protagonista della puntata di C’èPer Te andata in onda sabato 20 febbraio (e che ha registrato ben 6.171.000 telespettatori pari al 30,3% di share) è diventata il capro espiatorio dei social. In questo momento infatti è al centro di una serie di commenti negativi e insulti: “Sei una, bipolare vatti a curare”, “Questa signora mi fa letteralmente schifo”, “Una figlia deve chiamare il padre tutte le volte che vuole”, “Non ti vergogni di quello che dici?”, “Sei unadi me**a. Fai schifo!”. Quasi quattromila commenti sotto uno degli ultimi post del profiloFacebook di, etichettata dala casa come “la cattiva del web”. Tuttavia qualcuno che prende le sue ...

l'Immediato

è stata tra le protagoniste di una storia andata in onda nella puntata di C'è posta per te di sabato 20 febbraio. Compagna di Lorenzo, è stata convocata in trasmissione da Antonella, ...Tra le storie raccontate nella puntata di ieri di C'è posta per te , anche quella di Antonella , che ha visto protagonista(Sipontina), moglie del padre. La donna avrebbe negato alla ragazza ed a sua sorella di sentire telefonicamente il genitore costringendole a chiamarlo di nascosto 'perchè a lei non sta ...C'è Posta per te, le amiche di Maria Siponta hanno deciso di raccontare la loro versione della storia, dopo gli attacchi subiti dalla donna ...Il web infatti è impazzito e in molti hanno accusato la donna, chiamata Maria Siponta, di essere una moglie cattiva, poiché non permette alle figlie del marito di chiamarlo ogni volta che desiderano.