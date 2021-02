“Luca era una forza della natura”: il sindaco di Limbiate ricorda l’ambasciatore ucciso in Congo (Di lunedì 22 febbraio 2021) l’ambasciatore ucciso in Congo, Luca Attanasio, “era una forza della natura”. A dirlo è Antonio Romeo, sindaco di Limbiate, il paese di origine di Attanasio che osserverà il lutto cittadino per la sua tragica morte del giovane diplomatico nella Repubblica Democratica del Congo, a seguito di un attacco contro un convoglio delle Nazioni Unite. Luca Attanasio (qui la sua biografia) è stato ucciso a 43 anni insieme a un militare dell’Arma dei Carabinieri, il trentenne Vittorio Iacovacci (qui la sua storia), e all’autista del convoglio Onu. l’ambasciatore lascia la moglie Zakia Seddiki (qui il profilo) e tre figlie piccole. Luca Attanasio, il ricordo del ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 febbraio 2021)inAttanasio, “era una”. A dirlo è Antonio Romeo,di, il paese di origine di Attanasio che osserverà il lutto cittadino per la sua tragica morte del giovane diplomatico nella Repubblica Democratica del, a seguito di un attacco contro un convoglio delle Nazioni Unite.Attanasio (qui la sua biografia) è statoa 43 anni insieme a un militare dell’Arma dei Carabinieri, il trentenne Vittorio Iacovacci (qui la sua storia), e all’autista del convoglio Onu.lascia la moglie Zakia Seddiki (qui il profilo) e tre figlie piccole.Attanasio, il ricordo del ...

graziano_delrio : In un gravissimo attentato in #Congo sono morti l’Ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere che era con lui. Vi… - SkyTG24 : Luca Attanasio, chi era l'ambasciatore italiano ucciso in Congo - ilriformista : L'attacco al convoglio della Missione delle Nazioni Unite Monusco. Luca Attanasio era tra gli ambasciatori italiani… - ProvinciaMB : #condoglianze da @ProvinciaMB per #LucaAttanasio e #carabiniere Vittorio Iacovacci. Due lutti che colpiscono le… - PaoloIvanoCucce : RT @serenel14278447: Luca Attanasio, da Saronno ai consolati nel mondo: chi era l'ambasciatore italiano ucciso in Congo -