Lorenzin | il tweet da dimenticare Una leggerezza che in momenti di lutto non è ammissibile

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Beatrice, già parlamentare di Forza Italia ora passata al Pd ed ex ministro in quota centrodestra, si affretta a dichiarare il suo cordoglio per l’eccidio del Congo, costato la vita a tre persone. Al nostro ambasciatore Luca Attanasio, 43 anni, al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista congolese. Ma troppa fretta è stata cattiva consigliera. Ilin una prima versione, poi cancellata, recava un brutto errore di grammatica (“Mi stringio”) e al posto del nome del carabiniere compariva una parentesi: (metti il nome). Chiaramente ilè stato pubblicato incompleto. La prima stesura doveva poi essere rivista da un addetto stampa cui è rivolto quell’invito: metti il nome. Il falso cordoglio e ilsbagliato L’effetto è però straniante. “Mi stringio attorno alle famiglie dell’ambasciatore ...

