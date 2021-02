Juventus - Crotone 0 - 0 Live | gli aggiornamenti in tempo reale

juventusfc : UN SOLO OBIETTIVO ?????????????? SI PARTE! FORZA BIANCONERI, #FINOALLAFINE Live Match: - juventusfc : Inizia la diretta con Mister @Pirlo_Official! LIVE on @JuventusTv: - juventusfc : LIVE! E' iniziato il pre partita di #JuveCrotone ?? @JuventusTV ?? - Ultrasjuventus3 : RT @juventusfc: UN SOLO OBIETTIVO ?????????????? SI PARTE! FORZA BIANCONERI, #FINOALLAFINE Live Match: - 100x100Napoli : Una doppietta di Ronaldo decide il primo tempo di Juventus-Crotone -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Crotone

(4 - 4 - 2): Buffon; Danilo, de Ligt, Demiral, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Ramsey, McKennie; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo(4 - 4 - 2): Cordaz; Pedro Pereira, Magallan, Golemic,...Si gioca alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino la sfida che chiude la 23a giornata di Serie A tra. Scelte praticamente obbligate per Pirlo che deve rinunciare agli infortunati Bonucci, Chiellini, Arthur, Cuadrado e Dybala, oltre allo squalificato Rabiot. A mezzo servizio anche ...La Juventus a caccia del terzo posto. I bianconeri ospitano all'Allianz Stadium il Crotone ultimo in classifica: in caso di vittoria, la squadra di Pirlo salirebbe dal sesto al terzo posto, ...Fornisci una valutazione generale del sito: ...