Il tool per scoprire le false recensioni su Amazon (Di lunedì 22 febbraio 2021) La pandemia – e le restrizioni che ne sono conseguite – ha portato a un maggior utilizzo dei siti di e-commerce. E, come accade da anni, il portale più utilizzato per i nostri acquisti online è stato Amazon. Il gigante fondato da Jeff Bezos, infatti, ha visto visto un netto ed evidente segno ‘più’ in tutto il mondo, Italia compresa. Ma, come accade per ogni fenomeno della rete, ai lati positivi si affiancano anche quelli negativi. Ed ecco che le false recensioni Amazon hanno creato un vero e proprio mercato parallelo. Ma il web ci offre anche strumenti (gratuiti) per difendersi da tutto ciò. LEGGI ANCHE > Cos’è Amazon Live, come funziona e quando arriverà in Italia Partiamo dai dati. L’associazione dei consumatori britannici ‘Witch?’, nel suo costante lavoro di monitoraggio, ha svelato l’esistenza ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 22 febbraio 2021) La pandemia – e le restrizioni che ne sono conseguite – ha portato a un maggior utilizzo dei siti di e-commerce. E, come accade da anni, il portale più utilizzato per i nostri acquisti online è stato. Il gigante fondato da Jeff Bezos, infatti, ha visto visto un netto ed evidente segno ‘più’ in tutto il mondo, Italia compresa. Ma, come accade per ogni fenomeno della rete, ai lati positivi si affiancano anche quelli negativi. Ed ecco che lehanno creato un vero e proprio mercato parallelo. Ma il web ci offre anche strumenti (gratuiti) per difendersi da tutto ciò. LEGGI ANCHE > Cos’èLive, come funziona e quando arriverà in Italia Partiamo dai dati. L’associazione dei consumatori britannici ‘Witch?’, nel suo costante lavoro di monitoraggio, ha svelato l’esistenza ...

