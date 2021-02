Il paradiso delle signore: MARTA RICHELDI, saluto finale ai colleghi e ai fan (Di lunedì 22 febbraio 2021) Venerdì scorso i telespettatori de Il paradiso delle signore hanno assistito all’ultima puntata che vedeva la partecipazione di MARTA RICHELDI nel ruolo di Silvia Cattaneo. Eh sì: dopo Luciano (Giorgio Lupano) e Clelia (Enrica Pintore), almeno per ora anche Silvia lascia la fiction daily di Rai 1! Per l’occasione, la RICHELDI ha voluto rivolgere un saluto via social a tutti coloro (colleghi del cast artistico e dello staff tecnico) che l’hanno accompagnata in questa lunga avventura, senza dimenticare ovviamente gli affezionatissimi fan della trasmissione. Ecco cosa ha scritto l’attrice su Instagram: Un Brindisi! Un Brindisi ai ricordi, a quest’avventura durata due anni e mezzo e al sapore dolce che mi ha lasciato fra le labbra. Un Brindisi ai miei ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 22 febbraio 2021) Venerdì scorso i telespettatori de Ilhanno assistito all’ultima puntata che vedeva la partecipazione dinel ruolo di Silvia Cattaneo. Eh sì: dopo Luciano (Giorgio Lupano) e Clelia (Enrica Pintore), almeno per ora anche Silvia lascia la fiction daily di Rai 1! Per l’occasione, laha voluto rivolgere unvia social a tutti coloro (del cast artistico e dello staff tecnico) che l’hanno accompagnata in questa lunga avventura, senza dimenticare ovviamente gli affezionatissimi fan della trasmissione. Ecco cosa ha scritto l’attrice su Instagram: Un Brindisi! Un Brindisi ai ricordi, a quest’avventura durata due anni e mezzo e al sapore dolce che mi ha lasciato fra le labbra. Un Brindisi ai miei ...

