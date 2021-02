Gasperini | «Espulsione? Atteggiamento strano nei nostri confronti» – VIDEO

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Gian Pieronon ci sta ed attacca dopo l’in Atalanta-Napoli: ecco le dichiarazioni del tecnico –Gian Pieronon ci sta ed attacca dopo l’in Atalanta-Napoli. Ecco le sue parole in conferenza stampa. «Ho solo detto che su Pessina c’era un rigore grande come un casa, chi conosce la dinamica del calcio lo sa. Poi ci sono stati altri episodi meno eclatanti e molto difficili da capire: quarto uomo e arbitro hanno tenuto unmoltonei». Leggi su Calcionews24.com

corrierebergamo : Gasperini: «Vittoria pesantissima. La mia espulsione? Atteggiamento di arbitro e quarto uomo molto strano» - sowmyasofia : Atalanta, Gasperini ironico sull’espulsione: “Non ho detto nulla di sbagliato” - rosad24 : RT @baldanza_sergio: La cosa più bella che ho visto oggi in #AtalantaNapoli è stata l'espulsione di #Gasperini! Ed ho detto tutto ?????????? - zazoomblog : Atalanta Gasperini ironico sull’espulsione: “Non ho detto nulla di sbagliato” - #Atalanta #Gasperini #ironico - MoliPietro : Atalanta, Gasperini ironico sull’espulsione: “Non ho detto nulla di sbagliato” -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini Espulsione

Gian Pieronon ci sta ed attacca dopo l'in Atalanta - Napoli: ecco le dichiarazioni del tecnico - ...... in virtù di una partita giocata all'attacco, specialmente dopo l'di Glik, che ha ... Successo pesantissimo per gli uomini di, che si portano a quota 43 assieme alla Lazio, davanti ...Dopo un primo tempo a ritmi blandi, si decide tutto nella seconda frazione di gioco, grazie ad un Muriel in grande spolvero. Il Napoli ci ha provato per alcuni tratti: preoccupano le condizioni di Osi ...Nonostante la vittoria ottenuta, Gasperini si è presentato alquanto nervoso nel Post partita di Atalanta - Napoli. Vediamo il perché ...