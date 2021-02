FMI | ritiro sostegno solo dopo uscita durevole da crisi

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – Le politiche dipubblico alle economie nei Paesi dell’UE colpiti dalla pandemia devono continuare fino a quando si sarà pienamente usciti dalla, per essere gradualmente ritiratesuccessivamente. E’ quanto ha affermato oggi la direttrice esecutiva del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, intervenendo all’European Semester Conference. “Fino a quando la pandemia non sarà sconfitta, ilalle imprese e alle famiglie dovrà continuare. Ilgraduale deve seguire, non precedere – ha sottolineato -, un’dallasanitaria. E’ importante internamente e anche in termini di ricadute: un inasprimento prematuro della politica quando le economie più colpite sono ancora profondamente ...