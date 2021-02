“È tutto finto, so perché…”. Un massacro per Andrea e Rosalinda, la verità (di chi la sa lunga) fuori dal GF Vip (Di lunedì 22 febbraio 2021) Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, ancora dubbi sulla sincerità della coppia. Si aggiunge al coro dei sospetti, l’opinione di Massimiliano Morra. La relazione nata nella casa dl Grande Fratello Vip non convince neanche lui. Lo ha sottolineato durante la chiacchierata nel salotto di Barbara D’Urso, a Live – Non è la d’Urso. Queste le sue affermazioni in merito. Non la prende troppo alla larga e ‘spara’ dritto. Massimiliano Morra non crede a ciò che vede: “Sinceramente mi sa di strategia, non la vedo presa” e poi la difesa di Dayane Mello in merito all’amicizia con Rosalinda: “Le ha dimostrato di essere un’amica”. E che sulla coppia insista una cascata di polemica, è una realtà ormai resa nota da quando è scoccato il primo bacio di passione.



