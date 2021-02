Di Pietro non vede l’ora di tornare in politica. Di Battista lascia il M5S: da oggi non è più iscritto (Di lunedì 22 febbraio 2021) Antonio Di Pietro sta per tornare. I mormorii sono diventati una mezza certezza dopo gli scossoni che hanno fatto esplodere la galassia Cinquestelle. L’ex pm di Mani Pulite ha offerto l’uso del simbolo di IdV, il partito da lui fondato una volta entrato in politica, a Di Battista e ai dissidenti del Movimento 5 Stelle espulsi. La nipote di Di Pietro: mio zio tentato dalla politica A confermare al Corriere della Sera l’intenzione di Di Pietro è stata la nipote, Valentina Bozzetti, 54enne responsabile di Italia dei valori nel Molise. Se glielo chiedono nel modo giusto, afferma, lo zio sarebbe pronto a tornare. Lo zio, dice, non è uomo che si adatta a ritirarsi in campagna. «Ha dei faldoni enormi — assicura —. Non è uomo da stare fermo, voleva ritirarsi ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Antonio Dista per. I mormorii sono diventati una mezza certezza dopo gli scossoni che hanno fatto esplodere la galassia Cinquestelle. L’ex pm di Mani Pulite ha offerto l’uso del simbolo di IdV, il partito da lui fondato una volta entrato in, a Die ai dissidenti del Movimento 5 Stelle espulsi. La nipote di Di: mio zio tentato dallaA confermare al Corriere della Sera l’intenzione di Diè stata la nipote, Valentina Bozzetti, 54enne responsabile di Italia dei valori nel Molise. Se glielo chiedono nel modo giusto, afferma, lo zio sarebbe pronto a. Lo zio, dice, non è uomo che si adatta a ritirarsi in campagna. «Ha dei faldoni enormi — assicura —. Non è uomo da stare fermo, voleva ritirarsi ...

acmilan : ?? #MilanInter raccontata da un grande bomber rossonero: Pietro Paolo Virdis ??? Non perderti il Derby di domani pome… - VittorioSgarbi : 'Ti metto il tacco in bocca come in un film di Dario Argento'. Non c'è che dire: per denunciare la violenza sulle d… - Giacomo_Brunoro : RT @LACASEBooks: Il 22 febbraio 1998 moriva (assolto perché il fatto non sussiste e in attesa di un nuovo processo) Pietro Pacciani, protag… - SavioFicorella : Quando tornerà Pietro? Quanto a lungo Roma resterà senza papa? Inutile interrogarci. I disegni di Dio sono misterio… - MutiLeonilde : RT @newyorker01: Sant’Ivo alla Sapienza Ci sono tutti: Borromini, Pietro da Cortona, Pirro Ligorio (da non confondere con Liborio il parruc… -