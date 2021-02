Covid, il pilota della 125 Fausto Gresini, muore a 60 anni (Di martedì 23 febbraio 2021) Fausto Gresini, muore il pilota 125 a causa del CovidIl campione del mondo 125 Fausto Gresini, si è spento a Bologna per le complicanze del Covid, era ricoverato in ospedale sin dalla fine di Dicembre. Purtroppo Fausto Gresini non è riuscito a vincere la battaglia contro il Covid, dopo aver avuto una lunga convalescenza per via del Coronavirus si è spento in tarda serata nell’ospedale Maggiore di Bologna, aveva 60 anni compiuti il 23 Gennaio scorso. Il suo primo ricovero è avvenuto a Dicembre proprio poco dopo aver contratto il virus, le cure sono diventate più lunghe, il Team gestito da lui era impegnato nel Mondiale MotoGp e con l’Aprilia. Durante la sua ... Leggi su ck12 (Di martedì 23 febbraio 2021)il125 a causa delIl campione del mondo 125, si è spento a Bologna per le complicanze del, era ricoverato in ospedale sin dalla fine di Dicembre. Purtropponon è riuscito a vincere la battaglia contro il, dopo aver avuto una lunga convalescenza per via del Coronavirus si è spento in tarda serata nell’ospedale Maggiore di Bologna, aveva 60compiuti il 23 Gennaio scorso. Il suo primo ricovero è avvenuto a Dicembre proprio poco dopo aver contratto il virus, le cure sono diventate più lunghe, il Team gestito da lui era impegnato nel Mondiale MotoGp e con l’Aprilia. Durante la sua ...

Gazzetta_it : Covid, addio a Fausto Gresini: l'ex pilota è morto a 60 anni - fattoquotidiano : Addio a Fausto Gresini, l’ex pilota morto per Covid: aveva 60 anni - fattoquotidiano : ULTIM'ORA Addio a Fausto Gresini, l'ex pilota morto per Covid - liberismorisor1 : RT @ilriformista: Lutto nel mondo del motociclismo: morto per le complicanze del Covid Fausto #Gresini - momperiglia : RT @fattoquotidiano: Addio a Fausto Gresini, l’ex pilota morto per Covid: aveva 60 anni -