Anomalo anticiclone di fine febbraio. Ecco dove farà più caldo in settimana (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’alta pressione, che si è insediata con forza sull’Italia, è destinata a consolidarsi ulteriormente. Il raggio d’azione di quest’anticiclone si spingerà anche a buona parte d’Europa. Aria calda, richiamata dall’entroterra nord-africano, alimenterà il campo anticiclonico che avrà lunga durata. In gran parte d’Europa temperature ben sopra media nel corso della settimanaDifficilmente vedremo novità degne di nota sino all’inizio di marzo. La persistenza dell’anticiclone e la presenza di contributi d’aria molto calda in quota si rifletteranno sulle temperature anche nei bassi strati, attese in ulteriore aumento verso valori da piena primavera. Il riscaldamento risulta in parte attutito da nebbie, fosche e un po’ di nubi basse che, come sovente capita nelle fasi di alta pressione, andranno ad attecchire su pianure interne, valli ed in ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’alta pressione, che si è insediata con forza sull’Italia, è destinata a consolidarsi ulteriormente. Il raggio d’azione di quest’si spingerà anche a buona parte d’Europa. Aria calda, richiamata dall’entroterra nord-africano, alimenterà il campo anticiclonico che avrà lunga durata. In gran parte d’Europa temperature ben sopra media nel corso dellaDifficilmente vedremo novità degne di nota sino all’inizio di marzo. La persistenza dell’e la presenza di contributi d’aria molto calda in quota si rifletteranno sulle temperature anche nei bassi strati, attese in ulteriore aumento verso valori da piena primavera. Il riscaldamento risulta in parte attutito da nebbie, fosche e un po’ di nubi basse che, come sovente capita nelle fasi di alta pressione, andranno ad attecchire su pianure interne, valli ed in ...

