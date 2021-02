Albertino Mele confermato alla guida dei barracelli di Arzachena

Ultime Notizie dalla rete : Albertino Mele

Gallura Oggi

La conferma ad Arzachena. La Compagnia Barracellare di Arzachena sarà capitanata daanche per i prossimi 3 anni. Le votazioni dei 27 componenti della squadra si sono svolte sabato 13 febbraio. Approvato anche il report delle attività e il bilancio dei contributi ...La conferma ad Arzachena. La Compagnia Barracellare di Arzachena sarà capitanata daanche per i prossimi 3 anni. Le votazioni dei 27 componenti della squadra si sono svolte sabato 13 febbraio. Approvato anche il report delle attività e il bilancio dei contributi ...ARZACHENA La Compagnia Barracellare di Arzachena sarà capitanata da Albertino Mele anche per i prossimi 3 anni. Le votazioni dei 27 componenti della squadra si sono svolte sabato 13 febbraio. Approvat ...