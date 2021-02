Vaccini in azienda, Confapi: “Bene aperture su nostra proposta” (Di domenica 21 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Solo la più ampia e rapida copertura della campagna vaccinale contro il Covid-19 consentirà al sistema produttivo e alla società italiana di ripartire. Coniugare salute e lavoro è possibile, per questo Confapi già a dicembre ha proposto di impegnare le aziende nella vaccinazione dei lavoratori, in collaborazione con medici del lavoro, scrivendo una lettera all’allora Capo del Governo Conte, ai suoi Ministri, al Commissario Arcuri e ai Segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. Una disponibilità ribadita anche al Presidente del Consiglio Mario Draghi in sede di consultazioni. Per questo la Confederazione accoglie con viva soddisfazione l’apertura in questa direzione manifestata anche da altre organizzazioni datoriali, come Confindustria. Con l’alleanza salute e lavoro l’Italia può ripartire, le piccole e medie industrie private di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Solo la più ampia e rapida copertura della campagna vaccinale contro il Covid-19 consentirà al sistema produttivo e alla società italiana di ripartire. Coniugare salute e lavoro è possibile, per questogià a dicembre ha proposto di impegnare le aziende nella vaccinazione dei lavoratori, in collaborazione con medici del lavoro, scrivendo una lettera all’allora Capo del Governo Conte, ai suoi Ministri, al Commissario Arcuri e ai Segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. Una disponibilità ribadita anche al Presidente del Consiglio Mario Draghi in sede di consultazioni. Per questo la Confederazione accoglie con viva soddisfazione l’apertura in questa direzione manifestata anche da altre organizzazioni datoriali, come Confindustria. Con l’alleanza salute e lavoro l’Italia può ripartire, le piccole e medie industrie private di ...

Agenzia_Ansa : Il #vaccino #Pfizer si può conservare a temperature meno estreme. L'annuncio dell'azienda: 'Basta tenerlo tra -25… - nestquotidiano : Vaccini in azienda, Confapi: “Bene aperture su nostra proposta” - IlModeratoreWeb : Vaccini in azienda, Confapi: “Bene aperture su nostra proposta” - - Italpress : Vaccini in azienda, Confapi: “Bene aperture su nostra proposta” - mary97025159 : @SkyTG24 Ma non potete fare vaccinare chi deve fare viaggi per lavoro e incominciare ad introdurre un medico per fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini azienda Piano anti Covid Draghi: meno parametri ma più severi/ E produzione vaccini in Italia Quest'azienda, che è partecipata da un fondo americano ( Blackrock ), sarebbe pronta ad una joint - ... L'ultima parola spetta a Mario Draghi, che nel G20 di venerdì giocherà la partita sui vaccini da ...

Covid: Confindustria Pesaro, pronti allestire camper per vaccini Tutto ciò, senza scavalcare ma collaborando con l'azienda sanitaria regionale "ovviamente rispettando la sequenza delle priorità fissata dalla Regione, che potrebbe tenere conto anche dei tecnici di ...

Bonomi: pronti ad aprire le fabbriche per le vaccinazioni Il Sole 24 ORE Vaccini in azienda, Confapi: “Bene aperture su nostra proposta” Coniugare salute e lavoro è possibile, per questo Confapi già a dicembre ha proposto di impegnare le aziende nella vaccinazione dei lavoratori, in collaborazione con medici del lavoro, scrivendo una ...

Covid 19, Giani: ''Useremo i fondi europei per produrre vaccini in Toscana'' “Le vaccinazioni andranno avanti anche nei prossimi anni - ha proseguito Giani – come è naturale che sia, visto che gli effetti di un vaccino durano dai 7 ai 9 mesi e le necessità di replicarli non si ...

Quest', che è partecipata da un fondo americano ( Blackrock ), sarebbe pronta ad una joint - ... L'ultima parola spetta a Mario Draghi, che nel G20 di venerdì giocherà la partita suida ...Tutto ciò, senza scavalcare ma collaborando con l'sanitaria regionale "ovviamente rispettando la sequenza delle priorità fissata dalla Regione, che potrebbe tenere conto anche dei tecnici di ...Coniugare salute e lavoro è possibile, per questo Confapi già a dicembre ha proposto di impegnare le aziende nella vaccinazione dei lavoratori, in collaborazione con medici del lavoro, scrivendo una ...“Le vaccinazioni andranno avanti anche nei prossimi anni - ha proseguito Giani – come è naturale che sia, visto che gli effetti di un vaccino durano dai 7 ai 9 mesi e le necessità di replicarli non si ...