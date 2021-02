Ritorno a Codogno un anno dopo: “Sembrava la guerra. All’improvviso militari in strada, angoscia, morti. Ora siamo una comunità più forte” – Videoracconto (Di domenica 21 febbraio 2021) Codogno non è più un paese fantasma. Un anno fa le sue strade sono le prime in Italia a svuotarsi dopo la scoperta del cosiddetto paziente uno, il 38enne Mattia Maestri. È lui il primo italiano positivo al coronavirus e la prima diagnosi di contagio avvenuto nel nostro Paese. La mattina del 21 febbraio 2020 il Pronto Soccorso viene chiuso e i banchi del mercato smontati velocemente. “Sembrava che fosse scoppiata una bomba, come se fossimo sfollati” ricorda oggi la dirigente scolastica del liceo Novello Valentina Gambarini. Quel giorno la sua scuola è la prima in Italia a sospendere le attività pomeridiane. E nelle vie del centro i negozi abbassano le serrande. “Pensavo di riaprire l’indomani” racconta la signora Piera Antarelli che gestisce il negozio di abbigliamento Cincillà. Attacca un biglietto che dice così: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021)non è più un paese fantasma. Unfa le sue strade sono le prime in Italia a svuotarsila scoperta del cosiddetto paziente uno, il 38enne Mattia Maestri. È lui il primo italiano positivo al coronavirus e la prima diagnosi di contagio avvenuto nel nostro Paese. La mattina del 21 febbraio 2020 il Pronto Soccorso viene chiuso e i banchi del mercato smontati velocemente. “che fosse scoppiata una bomba, come se fossimo sfollati” ricorda oggi la dirigente scolastica del liceo Novello Valentina Gambarini. Quel giorno la sua scuola è la prima in Italia a sospendere le attività pomeridiane. E nelle vie del centro i negozi abbassano le serrande. “Pensavo di riaprire l’indomani” racconta la signora Piera Antarelli che gestisce il negozio di abbigliamento Cincillà. Attacca un biglietto che dice così: ...

