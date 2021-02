Pioli: “La sconfitta non ci ridimensiona, non siamo riusciti ad alzare il livello” (Di domenica 21 febbraio 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha commentato la sconfitta nel derby intervistato da Sky Sport. L’umore è quello che è, ci tenevamo tanto per il club, i tifosi e la classifica, avremmo voluto un risultato diverso. Non esserci riusciti dispiace, è stata una settimana non positiva. Nei primi minuti non siamo stati intensi come dovevamo, subire subito gol ha permesso agli avversari di fare la partita che volevano. Poi abbiamo provato a rimetterla a posto, c’è il rimpianto di non aver segnato nelle situazioni che avevamo avuto. Non dobbiamo perdere la positività e la voglia di lavorare e continuare a crescere. Ci servirà per il futuro. Se ci avessero detto mesi fa che saremmo stati secondi in classifica avremmo fatto salti di gioia, ma ora è giusto non farli. Il percorso per forza sarà difficile visto che ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 febbraio 2021) Stefano, allenatore del Milan, ha commentato lanel derby intervistato da Sky Sport. L’umore è quello che è, ci tenevamo tanto per il club, i tifosi e la classifica, avremmo voluto un risultato diverso. Non essercidispiace, è stata una settimana non positiva. Nei primi minuti nonstati intensi come dovevamo, subire subito gol ha permesso agli avversari di fare la partita che volevano. Poi abbiamo provato a rimetterla a posto, c’è il rimpianto di non aver segnato nelle situazioni che avevamo avuto. Non dobbiamo perdere la positività e la voglia di lavorare e continuare a crescere. Ci servirà per il futuro. Se ci avessero detto mesi fa che saremmo stati secondi in classifica avremmo fatto salti di gioia, ma ora è giusto non farli. Il percorso per forza sarà difficile visto che ...

