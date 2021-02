LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa fa sognare! 34? di vantaggio a metà regata! (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL 6-1 DI Luna Rossa 5.31 370 metri di vantaggio per Luna Rossa. Ora bisogna marcare gli inglesi, senza peccare di presunzione. 5.30 Al gate-3 Britannia transita a 34? di ritardo. E’ stata una bolina monumentale da parte di Luna Rossa! 5.29 Luna Rossa al giro di boa. Siamo a metà regata. Adesso un secondo lato di poppa veramente decisivo. E’ qui che si fa la storia! 5.28 E’ salito a 250 metri in vantaggio di Luna Rossa, che di bolina non delude mai. Ineos però è più agguerrita che mai, si sta giocando il tutto per tutto. Abbiamo visto una partenza aggressiva più che mai da parte di ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL 6-1 DI5.31 370 metri diper. Ora bisogna marcare gli inglesi, senza peccare di presunzione. 5.30 Al gate-3 Britannia transita a 34? di ritardo. E’ stata una bolina monumentale da parte di! 5.29al giro di boa. Siamo aregata. Adesso un secondo lato di poppa veramente decisivo. E’ qui che si fa la storia! 5.28 E’ salito a 250 metri indi, che di bolina non delude mai. Ineos però è più agguerrita che mai, si sta giocando il tutto per tutto. Abbiamo visto una partenza aggressiva più che mai da parte di ...

