James Gunn: il crossover Marvel e DC è realtà in questo video esilarante (Di domenica 21 febbraio 2021) Se chiedete a James Gunn, vi dirà che il perfetto crossover cinematografico tra Marvel e DC esiste già; e come dargli torto, dopo questo esilarante video? Negli ultimi giorni è diventato virale sul web un divertente video in cui il mondo DC e quello Marvel si incontrano nel modo più inaspettato. E persino il regista di The Suicide Squad e I Guardiani della Galassia James Gunn ne ha preso nota. Ormai lo avrete visto anche voi il filmato in cui dei bambini si uniscono con gran foga agli Avengers e a Batman (?!?) per sconfiggere il temibile Thanos (leggi: tirare calci e pugni al povero figurante con indosso il costume del villain) durante un'animatissima festa di compleanno. Il video è ... Leggi su movieplayer (Di domenica 21 febbraio 2021) Se chiedete a, vi dirà che il perfettocinematografico trae DC esiste già; e come dargli torto, dopo? Negli ultimi giorni è diventato virale sul web un divertentein cui il mondo DC e quellosi incontrano nel modo più inaspettato. E persino il regista di The Suicide Squad e I Guardiani della Galassiane ha preso nota. Ormai lo avrete visto anche voi il filmato in cui dei bambini si uniscono con gran foga agli Avengers e a Batman (?!?) per sconfiggere il temibile Thanos (leggi: tirare calci e pugni al povero figurante con indosso il costume del villain) durante un'animatissima festa di compleanno. Ilè ...

Ultime Notizie dalla rete : James Gunn James Gunn condivide i primi scatti dal set di Peacemaker Le riprese della serie tv Peacemaker sono partite da qualche giorno, a tal proposito il regista James Gunn ha condiviso i primi scatti dal set. Le tre immagini diffuse via social da James Gunn mostrano alcuni membri del cast ( Steve Agee, Jennifer Holland, Chris Conrad, Danielle Brooks e ...

Peacemaker: James Gunn col cast nelle foto dal set della serie HBO Max La produzione di Peacemaker , spinoff seriale di Suicide Squad: Missione Suicida, sarebbe già in corso a Vancouver. Il regista James Gunn ha svelato le prime foto del cast sui social. La serie HBO Max Peacemaker sarà incentrata sul personaggio omonimo di Suicide Squad: Missione Suicida , Peacemaker, interpretato dall'ex ...

