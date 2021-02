Inzaghi non si accontenta: «Dovevamo chiuderla prima» – VIDEO (Di domenica 21 febbraio 2021) Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Lazio contro la Sampdoria. Le sue parole Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Lazio contro la Sampdoria. Queste le sue parole. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24 SODDISFATTO – «Sono molto soddisfatto, temevo molto questa partita. Sapevamo di incontrare un avversario in salute e con giocatori importanti. Abbiamo fatto un’ottima gara, nel primo tempo Dovevamo chiudere facendo il secondo gol. Nei secondi 45? abbiamo sofferto un po’ troppo. Ma credo che in questa Serie A non ci siano partite in cui non soffri». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Simoneha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Lazio contro la Sampdoria. Le sue parole Simoneha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Lazio contro la Sampdoria. Queste le sue parole. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24 SODDISFATTO – «Sono molto soddisfatto, temevo molto questa partita. Sapevamo di incontrare un avversario in salute e con giocatori importanti. Abbiamo fatto un’ottima gara, nel primo tempochiudere facendo il secondo gol. Nei secondi 45? abbiamo sofferto un po’ troppo. Ma credo che in questa Serie A non ci siano partite in cui non soffri». Leggi su Calcionews24.com

FOCUS Bayern Monaco, la squadra da battere. Ma in difesa... I ragazzi di Simone Inzaghi riscattano così la pesante sconfitta dell'andata e riprendono la corsa ... Bayern Monaco, la squadra campione di tutto Il Bayern Monaco è una squadra che non ha bisogno di ...

Benevento: Inzaghi perde Iago Falque e Improta, dubbio Ionita-Insigne
BENEVENTO ROMA INZAGHI – Oggi Roma e Benevento si affronteranno nella sfida valida per la 23esima giornata di Serie A, in programma alle 20.45. Fonseca ha dovuto preparare la partita senza alcuni gioc ...

Lazio, Inzaghi sul podio grazie a Luis Alberto: ora testa al Bayern Monaco La Lazio, dopo ben 6 vittorie consecutive, aveva interrotto il ciclo vincente scivolando contro l’Inter a San Siro, dove ha disputato una buona prestazione senza però riuscire a contrastare la potenza ...

