Handanovic e “ferri da stiro” ai piedi: che frecciata a Guidolin (Di domenica 21 febbraio 2021) Simpatico siparietto nel post partita di DAZN, scambio di frecciate fra Handanovic e il suo ex allenatore Guidolin, oggi telecronista. Spesso il suo ruolo non è quello più celebrato, spesso sono gli attaccanti a rubare la scena, specialmente quando segnano. Spesso lui, Samir Handanovic, capitano nerazzurro con alle spalle più di 500 partite in Serie Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 21 febbraio 2021) Simpatico siparietto nel post partita di DAZN, scambio di frecciate frae il suo ex allenatore, oggi telecronista. Spesso il suo ruolo non è quello più celebrato, spesso sono gli attaccanti a rubare la scena, specialmente quando segnano. Spesso lui, Samir, capitano nerazzurro con alle spalle più di 500 partite in Serie Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

gianpi36590925 : RT @marifcinter: Guidolin: 'Samir sei stato grande. E poi ho visto che giochi anche con i piedi. Quando stavi con me avevi due piedi come d… - phncx69 : RT @marifcinter: Guidolin: 'Samir sei stato grande. E poi ho visto che giochi anche con i piedi. Quando stavi con me avevi due piedi come d… - GunturDwiPrase7 : RT @marifcinter: Guidolin: 'Samir sei stato grande. E poi ho visto che giochi anche con i piedi. Quando stavi con me avevi due piedi come d… - mattiamaestri46 : RT @marifcinter: Guidolin: 'Samir sei stato grande. E poi ho visto che giochi anche con i piedi. Quando stavi con me avevi due piedi come d… - TheLaz97 : RT @Mzucchiatti95: Guidolin: “Samir mi ha sorpreso la tua bravura coi piedi. Avevi due ferri da stiro all’Udinese”. Handanovic: “Ti sbagl… -