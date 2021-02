Governo, Casini: “Un gruppo in Senato con gli ex M5s? Non esiste” (Di domenica 21 febbraio 2021) ROMA – Pier Ferdinando Casini smentisce che ci sia in ballo un suo sostegno agli ex M5s per consentirgli di formare un nuovo gruppo parlamentare. “È una questione che non esiste, puramente regolamentare- dice intervistato da ‘Il Messaggero’-. Sono distante anni luce dal tema ne’ intendo avvicinarmene. Rispetto il loro travaglio, ma non è un mio problema”. Leggi su dire (Di domenica 21 febbraio 2021) ROMA – Pier Ferdinando Casini smentisce che ci sia in ballo un suo sostegno agli ex M5s per consentirgli di formare un nuovo gruppo parlamentare. “È una questione che non esiste, puramente regolamentare- dice intervistato da ‘Il Messaggero’-. Sono distante anni luce dal tema ne’ intendo avvicinarmene. Rispetto il loro travaglio, ma non è un mio problema”.

