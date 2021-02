"Forse dovresti...". Angela Merkel ha il microfono aperto e non lo sa: grosso imbarazzo al G7 (Di domenica 21 febbraio 2021) Momenti di raro imbarazzo tra Boris Johnson e Angela Merkel durante la videoconferenza preparatoria tra i leader del G7. L'occasione ha segnato il ritorno sulla scena internazionale di Mario Draghi nelle vesti di premier italiano (acclamato dai colleghi con cui aveva dialogato da governatore della Bce durante la drammatica crisi dell'Eurozona, dalla stessa Merkel al presidente francese Emmanuel Macron fino al presidente americano Joe Biden che all'epoca era il vice di Barack Obama alla Casa Bianca). Ma sarà ricordata anche per il siparietto fuoriprogramma tra il premier britannico e la cancelliera tedesca. Durante i saluti iniziali e il discorso introduttivo di BoJo, la Merkel dimentica il microfono acceso e interrompe così più volte il premier britannico, sia pure ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Momenti di rarotra Boris Johnson edurante la videoconferenza preparatoria tra i leader del G7. L'occasione ha segnato il ritorno sulla scena internazionale di Mario Draghi nelle vesti di premier italiano (acclamato dai colleghi con cui aveva dialogato da governatore della Bce durante la drammatica crisi dell'Eurozona, dalla stessaal presidente francese Emmanuel Macron fino al presidente americano Joe Biden che all'epoca era il vice di Barack Obama alla Casa Bianca). Ma sarà ricordata anche per il siparietto fuoriprogramma tra il premier britannico e la cancelliera tedesca. Durante i saluti iniziali e il discorso introduttivo di BoJo, ladimentica ilacceso e interrompe così più volte il premier britannico, sia pure ...

