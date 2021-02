Catania-Bari diretta e streaming | dove vedere il match oggi

(Di domenica 21 febbraio 2021)si gioca, domenica 21 febbraio 2021 alle ore 15.00. La gara sarà valida per la 26^ giornata del campionato di Serie C girone C. 37 punti all'attivo per i padroni di casa, con 22 gare giocate. 45, ma con una partita in più, per gli ospiti. Si tratta quindi del bigdi giornata che può valere le zone altissime del tabellone., le probabili formazionicaption id="attachment 1061133" align="alignnone" width="831"(getty images)/captionLe scelte dei due mister Raffaele da una parte e Carrera dall'altra sembrano compiute. Etnei in campo con Confente; Silvestri, Giosa, Tonucci; Calapai, Welbeck, Dall’Oglio, Zanchi; Manneh, Sarao, Golfo. Ospiti che opteranno per Frattali; Ciofani, Minelli, Perrotta, Sarzi ...

Si comincerà invece alle ore 12.30 con Palermo Catanzaro, seguita alle ore 15.00 da, Foggia Ternana, Monopoli Cavese, Paganese Turris, Potenza Virtus Francavilla e Viterbese Vibonese. ...La 26a giornata del girone C di Serie C è colma di grandi partite e possibili scontri diretti: per il secondo posto c'è, mentre in Juve Stabia - Teramo e Palermo - Catanzaro ci si gioca il posto al sole nella zona playoff. Impegnate a fare punti per rimanere in top 10 anche Foggia e Casertana, che ...Appena arrivato a Bari, Carrera si è trovato a dover gestire una incredibile emergenza a causa dei giocatori contati che ha a disposizione. A Catania il tecnico ha portato 3 portieri, solo 14 ...Il Bari è pronto alla trasferta del 'Massimino' di Catania. Una gara ad alta quota assolutamente da non fallire per i ragazzi di mister Carrera, che dovrebbe confermare il 4-2-3-1 come modulo di ...