Cagliari, sollievo per Cossu: nessuna lesione a midollo e testa (Di domenica 21 febbraio 2021) Sospiro di sollievo per Andrea Cossu in seguito all'incidente d'auto patito ieri. Il dirigente del Cagliari, che ha trascorso la nottata in ospedale, non ha riportato alcuna lesione al midollo e alla testa. A confermarlo sono gli esami e ha riportarlo è Sky Sport. Nelle prossime ore verrà emesso un bollettino medico ufficiale, ma i primi segnali sono rassicuranti. SportFace.

