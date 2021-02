Bonomi: “Pronti ad aprire le fabbriche per le vaccinazioni” (Di domenica 21 febbraio 2021) aprire le fabbriche per vaccinare i lavoratori e i loro familiari. È la proposta del presidente della Confindustria, Carlo Bonomi, lanciata in un’intervista a La Repubblica dove, tra l’altro, conferma la sua fiducia nei confronti di Mario Draghi (“la discontinuità con i governi precedenti è Draghi stesso”) e spiega perché si deve tornare alla normalità sbloccando i licenziamenti in maniera selettiva e riformando il sistema degli ammortizzatori sociali. “Siamo d’accordo con l’impostazione del presidente Draghi di coinvolgere i privati nel piano vaccinale. I dipendenti delle aziende aderenti a Confindustria sono circa 5,5 milioni, se consideriamo una media di 2,3 componenti per nucleo familiare potremmo vaccinare più di 12 milioni di persone. Siamo disposti a mettere le fabbriche a disposizione delle comunità ... Leggi su tpi (Di domenica 21 febbraio 2021)leper vaccinare i lavoratori e i loro familiari. È la proposta del presidente della Confindustria, Carlo, lanciata in un’intervista a La Repubblica dove, tra l’altro, conferma la sua fiducia nei confronti di Mario Draghi (“la discontinuità con i governi precedenti è Draghi stesso”) e spiega perché si deve tornare alla normalità sbloccando i licenziamenti in maniera selettiva e riformando il sistema degli ammortizzatori sociali. “Siamo d’accordo con l’impostazione del presidente Draghi di coinvolgere i privati nel piano vaccinale. I dipendenti delle aziende aderenti a Confindustria sono circa 5,5 milioni, se consideriamo una media di 2,3 componenti per nucleo familiare potremmo vaccinare più di 12 milioni di persone. Siamo disposti a mettere lea disposizione delle comunità ...

Agenzia_Ansa : Bonomi: 'Pronti ad aprire le fabbriche per le vaccinazioni' #Covid - repubblica : Oggi su Rep: ?? Bonomi: “Pronti ad aprire le fabbriche per immunizzare dipendenti e familiari” [di Roberto Mania] - Adnkronos : #Covid, #Bonomi: 'Pronti ad aprire le fabbriche per vaccinare dipendenti e familiari' - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Bonomi, pronti ad aprire le fabbriche per le vaccinazioni. Israele comincia a riaprire,… - CatelliRossella : Covid: Bonomi, pronti ad aprire le fabbriche per le vaccinazioni - Economia - ANSA -