Bon Scott | la tragica morte di una rockstar

Il frontman degli AC/DC scomparve nella notte tra il 18 ed il 19 febbraio 1980. Aveva 33 anni. Il suo ricordo è ancora vivo tra i fan. Bon Scott compose i testi di brani divenuti iconici e rappresentò il prototipo della rockstar. Chi era Bon Scott? Bon Scott fu il frontman degli AC/DC, rock band australiana. Gli AC/DC e Scott si incontrarono nel 1974 e fu amore a prima vista. Prima di quell'incontro, Scott aveva militato in altre band, senza però raggiungere il successo. Il sodalizio con i fratelli Young è un faro nella notte. Il cantante trova la propria dimensione e dimostra di essere un paroliere di tutto rispetto. Con lui la band incide 6 album, tra cui Highway to Hell, che decreta il successo della band. Il preludio È il 15 febbraio 1980 e Scott si ...

