Barella decida la vittoria a Cossu | “Forza Andre!”

(Di domenica 21 febbraio 2021) Nicolòha festeggiato lanel derby con una maglia speciale dedicata all’ex compagno Andrea, vittima di un incidente stradale nella serata di ieri. Durante i festeggiamenti il pensiero è andato ad Andrea, ex compagno al Cagliari. “Andre”, la scritta sulla maglia indossata daal termine del derby. Insieme al Cagliari hanno giocato soltanto 10 partite, maè stato uno dei punti di riferimento per la crescita di Nicolò nel Cagliari. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

