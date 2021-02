Serena Williams | sarà addio agli Australian Open?

(Di sabato 20 febbraio 2021)esce di scenae non esclude che questa possa essere stata la sua ultima partecipazione al torneoo. La tennista statunitense, dopo aver superato Simona Halep, si è dovuta arrendere contro la giapponese Naomi Osaka. È svanito così il sogno di poter conquistare il 24° Slam in carriera e di agganciare una leggenda come Margaret Court. La semifinale ha espresso un verdetto senza appello per la campionessa americana. Lainfatti è stata sovrastata nel punteggio dalla Osaka che le ha inflitto un netto 6-3;6-4. Dopo la sconfitta, The Queen è intervenuta in conferenza stampa per spiegare come mai è andata incontro a questa debacle. Innanzitutto ha smentito che fosse nervosa durante il match, sottolineando che la causa ...

Dopo le tenniste, azionista della squadra del Los Angeles City così come l'attrice Eva Longoria, e l'altra tennista Naomi Osaka, che ha acquistato il North Carolina Courage, nel calcio femminile ...Oggi però è giusto celebrare Brady e Osaka: la giapponese ha schiantatobattendola per la terza volta (su quattro) in carriera, e dimostrando come in questo momento sia lei il volto ...Naomi giocherà la quarta finale Slam da grande favorita. Ma sarà una bella lotta (come allo US Open 2020) se l'americana non entrerà in campo troppo tesa ...Ha 25 anni e comunque vada la finale di stamattina contro Naomi Osaka da lunedì sarà fra le prime 20 del mondo ...