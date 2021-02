"Se sei un calciatore gay, ti do un consiglio". Philip Lahm fuori dai denti: bufera sull'ex capitano di Bayern e Germania (Di sabato 20 febbraio 2021) "Non dichiaratevi gay". bufera in Germania su Philipp Lahm, il 37enne mito del calcio teutonico, ex bandiera del Bayern Monaco e della Nazionale, con la quale da capitano è diventato campione del mondo nel 2014. Ragazzo per bene, acqua e sapone, lontanissimo dallo stereotipo del calciatore tutto donne, macchine costose, super-ville e Instagram Stories. Eppure, il modo per scandalizzare lo ha trovato lo stesso, con il suo libro autobiografico Das Spiel. Die Welt des Fussbals, in cui ha trattato anche il tema dell'omosessualità nel calcio. "Se qualcuno avesse in mente di farlo e dovesse chiedermi consiglio, gli suggerirei di consultarsi con una persona di fiducia e fare onestamente i conti con sé stesso, su quali siano i veri motivi per questo passo". ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) "Non dichiaratevi gay".insu, il 37enne mito del calcio teutonico, ex bandiera delMonaco e della Nazionale, con la quale daè diventato campione del mondo nel 2014. Ragazzo per bene, acqua e sapone, lontanissimo dallo stereotipo deltutto donne, macchine costose, super-ville e Instagram Stories. Eppure, il modo per scandalizzare lo ha trovato lo stesso, con il suo libro autobiografico Das Spiel. Die Welt des Fussbals, in cui ha trattato anche il tema dell'omosessualità nel calcio. "Se qualcuno avesse in mente di farlo e dovesse chiedermi, gli suggerirei di consultarsi con una persona di fiducia e fare onestamente i conti con sé stesso, su quali siano i veri motivi per questo passo". ...

