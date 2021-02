Sci alpino, Alex Vinatzer: “Mi sento bene, spero di dimostrare il mio valore nello slalom di domani” (Di sabato 20 febbraio 2021) Siamo vicini ai titoli di coda di questi Mondiali 2021 di sci alpino a Cortina d’Ampezzo. L’ultimo appuntamento in programma, domani, sarà lo slalom maschile e tra i pali stretti i candidati alle medaglie non sono pochi. Si prenderà il via alle ore 10.00 con la prima discesa e la seconda manche andrà in scena alle ore 13.30. La squadra italiana, dopo il grandioso argento nel gigante di Luca De Aliprandini, vorrà stupire ancora una volta. Il nome più gettonato è quello di Alex Vinatzer, protagonista di un’annata che lo ha visto tornare sul podio in Coppa del Mondo, ma reduce da una serie di gare molto negative che gli hanno fatto perdere le tante certezze che si era costruito in precedenza. La prova iridata, sulle nevi di casa, potrebbe però essere una chance per lui che vorrà regalarsi qualcosa di ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) Siamo vicini ai titoli di coda di questi Mondiali 2021 di scia Cortina d’Ampezzo. L’ultimo appuntamento in programma,, sarà lomaschile e tra i pali stretti i candidati alle medaglie non sono pochi. Si prenderà il via alle ore 10.00 con la prima discesa e la seconda manche andrà in scena alle ore 13.30. La squadra italiana, dopo il grandioso argento nel gigante di Luca De Aliprandini, vorrà stupire ancora una volta. Il nome più gettonato è quello di, protagonista di un’annata che lo ha visto tornare sul podio in Coppa del Mondo, ma reduce da una serie di gare molto negative che gli hanno fatto perdere le tante certezze che si era costruito in precedenza. La prova iridata, sulle nevi di casa, potrebbe però essere una chance per lui che vorrà regalarsi qualcosa di ...

