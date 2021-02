Schianto fatale in galleria | 18enne muore a pochi giorni dal compleanno Una famiglia distrutta dal dolore

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 20 febbraio 2021) Udine, tragedia in strada. Sono ancora in corso di accertamento le cause che hanno condotto al violento impatto avvenuto nellatra Braulins e Bordano. L’incidente è stato letale per il giovane ragazzo che tra non molto tempo avrebbe compiuto 19 anni, in sella alla moto insieme all’amico di 22 anni. Il primo di origine marocchina, il secondo di San Daniele. I due amici viaggiavano in sella alla moto, una Kawasaki Haevy. Alla guida Cristian Borgobello, di 22 anni, che al momento versa in condizioni molto gravi, trasportato d’urgenza presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Nulla da fare invece per il giovane 19enne di origini marocchine, Hamza Achaq, deceduto a causa dei gravi traumi riportati.. Stabile e fuori pericolo di vita, il conducente alla guida della Daihatsu Terios, Nerino Picco, 67enne di Bordano. Sul posto sono tempestivamente ...