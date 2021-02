Sassuolo - Bologna 1 - 1 | Mihajlovic in 10 costringe De Zerbi al pareggio

(Di domenica 21 febbraio 2021) Il, in 10 uomini dal 30' per l' espulsione di Hickey , strappa con tenacia e diligenza un punto ad unincapace di sfruttare appieno la superiorità numerica. La squadra di...

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Bologna

Il commento del tecnico rossoblu al termine della sfida del Mapei Stadium Il tecnico delSinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il. Ecco le sue ...Questo pareggio porta ila 35 punti in classifica, mentre ilsale a quota ...Badelj trova il gol della rimonta nel recupero. Il rosso a Hickey complica gara dei felsinei. Risultati e classifica ...Al 30’ espulso Hickey (B). REGGIO. Nonostante l'assedio finale, il Sassuolo non riesce a superare il Bologna in un derby avvincente, a senso unico dopo l'espulsione di Hickey alla mezz'ora del ...