Regione Lazio, un anno dalla pandemia: litorali presi d'assalto e traffico in tilt (Di sabato 20 febbraio 2021) Un weekend 'primaverile', la Regione Lazio confermata in zona gialla e… i cittadini si riversano sul litorale. Da questa mattina, in molti hanno pensato di approfittare della giornata di sole per andare a pranzo fuori o per fare una passeggiata sul litorale; da Fiumicino a Gaeta infatti gli scenari non sono molto differenti. Locali pieni a pranzo, spiagge affollate da famiglie e ragazzi e, ovviamente, in serata traffico paralizzato sulle arterie del litorale. Leggi anche: Coronavirus Lazio, il bollettino di oggi: diminuiscono casi, decessi e terapie intensive L'emergenza sanitaria non è però stata superata: oggi due Comuni della Regione Lazio sono finiti in zona rossa. I cittadini, però, hanno avuto tutti la stessa idea: passare una giornata al mare.

