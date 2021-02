NBA 2020 2021 | i Clippers fermano la corsa di Utah | si sblocca finalmente Milwaukee

Leggi su sportface

(Di sabato 20 febbraio 2021) I risultati della notte italiana tra venerdì 19 e sabato 20 febbraio ha visto in scena lo svolgersi di nove partite della regular season NBA. Iinterrompono la marcia degliJazz, bloccati a nove vittorie consecutive. Jamal Murray e Joel Embiid danno spettacolo segnando 50 punti a testa nei successi di Denver e Philadelphia.sie vincere dopo cinque ko in fila, Golden State cade a Orlando con la tripla doppia di Vucevic. Atlanta ko a Boston, Phoenix rimonta 11 punti nel quarto finale a New Orleans, successi per Memphis e Toronto. Rinviate infine Hornets-Nuggets, Rockets-Mavericks e Knicks-Spurs. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE (in aggiornamento) Le altre partite: Tutti i risultati: SportFace.