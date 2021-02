Milan-Inter e l’efferato “derbycidio” del 1977 (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Milan-Inter del 21 febbraio vale la vetta di una Serie A prodiga di gol, occasioni e svarioni difensivi. A seguire la tendenza ci si attenderebbe una stracittadina spettacolare ma, per mettere le mani avanti (nostre, a casa) e premonirci da ipotetici braccini corti (delle squadre, in campo) riesumiamo l’episodio più eclatante di un derby soporifero: il “derbycidio” del 1977. Milan-Inter non decide lo Scudetto Siamo nel 1977 e Milan-Inter (ma per par condicio anche viceversa) non vale lo Scudetto: il tricolore sul petto è un affare torinese. A rincorre c’è la Juventus di un Trapattoni novizio di mestiere ma già sulla scia d’essere un Carneade delle panchine, sballottato dal Milan l’anno precedente e poi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 febbraio 2021) Ildel 21 febbraio vale la vetta di una Serie A prodiga di gol, occasioni e svarioni difensivi. A seguire la tendenza ci si attenderebbe una stracittadina spettacolare ma, per mettere le mani avanti (nostre, a casa) e premonirci da ipotetici braccini corti (delle squadre, in campo) riesumiamo l’episodio più eclatante di un derby soporifero: il “” delnon decide lo Scudetto Siamo nel(ma per par condicio anche viceversa) non vale lo Scudetto: il tricolore sul petto è un affare torinese. A rincorre c’è la Juventus di un Trapattoni novizio di mestiere ma già sulla scia d’essere un Carneade delle panchine, sballottato dall’anno precedente e poi ...

