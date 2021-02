L’Europa ribolle | cosa dicono i numeri sulle proteste

Leggi su it.insideover

(Di sabato 20 febbraio 2021) Negli ultimi anniha visto crescere e aumentare le tensioni al suo interno. Tensioni che poi si sono ridefinite con l’avvento della pandemia di coronavirus. Le ondate del virus che hanno attraversatohanno ridisegnato i movimenti sociali e mostrato un continente che. Non ovunque allo stesso modo, non ovunque per gli stessi InsideOver.