Giulia Salemi fuori dal GF VIP 5 per un soffio: Pierpaolo Pretelli si sente in colpa (Di sabato 20 febbraio 2021) E alla fine a lasciare la casa del Grade Fratello VIP 5 è stata Giulia Salemi. In una lunghissima serata ricca di emozioni, scontri, sorprese e momenti di forte messa in discussione, alla fine il pubblico, che per oltre un giorno e mezzo non ha potuto votare, ha scelto di salvare Stefania Orlando, votando quindi per l’eliminazione di Giulia Salemi. L’influencer un po’ se lo aspettava, come lei stessa ha ammesso salutando il suo Pierpaolo dallo studio. Giulia sapeva che sarebbe stata una nomination tosta quella con Stefania ( in grande spolvero tra l’altro nella puntata in diretta il 19 febbraio 2021). Alla fine il 47% dei telespettatori ha scelto di salvare Giulia una percentuale comunque buonissima se si considerano voti come il 3 % arrivati anche in altre ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 20 febbraio 2021) E alla fine a lasciare la casa del Grade Fratello VIP 5 è stata. In una lunghissima serata ricca di emozioni, scontri, sorprese e momenti di forte messa in discussione, alla fine il pubblico, che per oltre un giorno e mezzo non ha potuto votare, ha scelto di salvare Stefania Orlando, votando quindi per l’eliminazione di. L’influencer un po’ se lo aspettava, come lei stessa ha ammesso salutando il suodallo studio.sapeva che sarebbe stata una nomination tosta quella con Stefania ( in grande spolvero tra l’altro nella puntata in diretta il 19 febbraio 2021). Alla fine il 47% dei telespettatori ha scelto di salvareuna percentuale comunque buonissima se si considerano voti come il 3 % arrivati anche in altre ...

fanpage : #Gfvip, 'Giulia Salemi beve come Amy Winehouse, mandiamola a San Patrignano', la battuta di Tommaso Zorzi non è pas… - trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - trash_italiano : ?? GIULIA SALEMI È ELIMINATA DAL #GFVIP - haylorfake : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… - haylorfake : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… -