GF Vip, la Mello confessa: “Una storia d’amore con Rosalinda” (Di sabato 20 febbraio 2021) Una confessione che la modella brasiliana ha lanciato nella Casa e che era passata, così, senza essere stata ripresa da nessuno. Ma poi è stato Signorini che ha voluto puntualizzare e capire se la storia tra la Mello e la Cannavò è stata solo di amicizia o se è stato un amore vera e propria. Dayane Mello aveva detto che lei nella lavatrice aveva vissuto una storia d’amore Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 20 febbraio 2021) Una confessione che la modella brasiliana ha lanciato nella Casa e che era passata, così, senza essere stata ripresa da nessuno. Ma poi è stato Signorini che ha voluto puntualizzare e capire se latra lae la Cannavò è stata solo di amicizia o se è stato un amore vera e propria. Dayaneaveva detto che lei nella lavatrice aveva vissuto unaArticolo completo: dal blog SoloDonna

Roberta09736515 : Dayane Mello: 'A Rosalinda ho dato il mio cuore' - Grande Fratello VIP | GFVIP 5: via @GrandeFratello l’hai usata,… - tommynatty : GF Vip, Dayane Mello senza freni contro Rosalinda Cannavò: - Roberta09736515 : Dayane Mello: 'Non mi ha mai parlato in faccia' - Grande Fratello VIP | GFVIP 5: via @GrandeFratello che persona p… - ChiccoseDOC : “GRANDE FRATELLO VIP 5”: LA REAZIONE CONTRARIATA DI DAYANE MELLO, OSTILE AL NEONATO FEELING TRA ANDREA ZENGA ED ADU… - anticipazionitv : #exrosmello ?? Dayane continua a lanciare dure frecciatine ad Adua dopo l'ultima puntata ???? #GFVIP5 #20febbraio… -