Genoa-Verona, le formazioni ufficiali (Di sabato 20 febbraio 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per Genoa-Hellas Verona, match valido per la 23a giornata di Serie A: Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Pjaca, Destro. All. Ballardini. HELLAS Verona (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric. Foto: TwitterGenoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 febbraio 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per-Hellas, match valido per la 23a giornata di Serie A:(3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Pjaca, Destro. All. Ballardini. HELLAS(3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

buoncalcio : Genoa-Hellas Verona, Ballardini sfida Juric al Ferraris – LIVE DALLE 18 - sportli26181512 : LIVE Alle 18 Genoa-Verona: Ballardini sceglie Pjaca, Juric si fida di Lasagna: LIVE Alle 18 Genoa-Verona: Ballardin… - tuttoatalanta : DIRETTA GOL TA - Genoa-Verona, le formazioni. Pandev in panchina, Lasagna dal 1' - HerlinWidaswar5 : RT @SiaranBolaLive: #TODAYMATCH #SerieA : Fiorentina 3-0 Spezia Cagliari 0-1 Torino 21.00 Lazio vs Sampdoria 00.00 Génoa vs Verona 02.45… - zazoomblog : Genoa-Verona (20 febbraio ore 18:00): formazioni ufficiali quote pronostici - #Genoa-Verona #febbraio #18:00): -