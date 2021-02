F1 2021 | a Jerez la Ferrari testa le nuove Pirelli da 18

(Di sabato 20 febbraio 2021) E’ tempo di test per la F1, con lache ha ottenuto il permesso dalla FIA per provare i nuovi pneumatici ribassati a effetto suolo utilizzabili nella stagione che inizierà presto. Anche lane approfitterà per trovare il feeling giusto con le gomme da 18 slick, e lo farà in Spagna, a, da lunedì a mercoledì. Il primo giorno si girerà con la slick, mentre martedì e mercoledì con le rain, anche se il circuito non è dotato di un impianto per bagnare l’asfalto e dovrà essere costantemente irrorato da autobotti. In pista saranno inoltre presenti entrambi i piloti del Cavallino Rampante, Charles Leclerc e Carlos Sainz, che si alterneranno tra mattina e pomeriggio. Foto Cattagni

... earned on 19 July 2020 at, a memory that he has made indelible with a tattoo on his arm. The ... I'm ready for theseason though' , he concluded. And we'll soon see him back on track, over ...... il 19 luglio 2020 a, che ha reso indelebile con un tatuaggio su un braccio. Il francese ha ... Sono pronto per affrontare questa stagione', ha concluso. Manca poco, ormai, per vederlo tornare ...E' tempo di test per la F1 2021, con la Pirelli che ha ottenuto il permesso dalla FIA per provare i nuovi pneumatici ribassati a effetto suolo utilizzabili nella stagione che inizierà presto. Anche la ...Il 23 febbraio compirà 25 anni uno dei piloti più veloci della classe Moto3, Niccolò Antonelli. Focus sulla sua carriera tra gioie e dolori.