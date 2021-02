Contagi alla scuola media, il sindaco resiste alle pressioni: 'Non la chiudo senza input Asur' (Di sabato 20 febbraio 2021) FOSSOMBRONE - 'Nelle ultimissime settimane, sono usciti diversi casi di positività ravvicinati, sia tra i docenti che tra gli studenti, che hanno riguardato tutte le scuole dell'istituto comprensivo ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 20 febbraio 2021) FOSSOMBRONE - 'Nelle ultimissime settimane, sono usciti diversi casi di positività ravvicinati, sia tra i docenti che tra gli studenti, che hanno riguardato tutte le scuole dell'istituto comprensivo ...

cribep : RT @RaiNews: La lotta alla pandemia in Italia - rossrd : RT @RaiNews: La lotta alla pandemia in Italia - RaiNews : La lotta alla pandemia in Italia - Annucci25561567 : @Yi_Benevolence Non se ne può più, ci sono i piccoli paesi, come il mio, che va alla grande, quasi tutto normale, e… - AnnaP1953 : RT @Cmmy3: @valy_s @SoniaLaVera questo è un grumo di arroganza e supponenza , abituato a sfangarsi sempre solo perchè di sinistra. L'anno s… -