C'è posta per te: la storia di Giuseppe e Maria insegna come l'amore può vincere su ogni difficoltà (Di sabato 20 febbraio 2021) La nona puntata di C'è posta per te è iniziata con l'ospitata di Stefano De Martino, chiamato da Maria De Filippi per Giuseppe che vorrebbe fare un regalo alla moglie, anche lei Maria. Giuseppe è un uomo che vive per la sua famiglia, sposato e con tre figli a carico, vive in terribili ristrettezze economiche. Non riesce persino a comprare dei regali ai figli per natale o per il compleanno, o a portare fuori a cena la moglie. L'unico regalo che è riuscito a farle in 9 anni che stanno insieme è un cellulare rotto da pochi soldi; Giuseppe si è recriminato anche il fatto di non essere riuscito a darle una casa o il matrimonio da favola. In cambio lui ha ricevuto tutto l'amore del mondo e, ha aggiunto, che gli unici regali che riesce fare è passare il suo tempo libero ...

