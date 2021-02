Badanti scomparsi a Siracusa: i loro cadaveri nella villetta degli orrori per 7 anni (Di sabato 20 febbraio 2021) Badanti scomparsi a Siracusa: è stata ribattezzata la “villetta degli orrori” la proprietà all’interno della quale pochi giorni fa sono stati rinvenuti, sotterrati a oltre un metro di profondità, dei resti umani. Frammenti ossei che con ogni probabilità appartenenti ad Alessandro Sabatino, 40 anni, e Luigi Cerreto, 23 anni, scomparsi misteriosamente il 12 maggio del 2014 a Siracusa. La villetta degli orrori: dove erano nascosti i corpi di Luigi ed Alessandro Non erano mai usciti dalla casa in cui prestavano servizio come Badanti. Accudivano un anziano vilipeso dal figlio, il quale non provvedeva a fornirgli nemmeno il cibo e i medicinali necessari ... Leggi su urbanpost (Di sabato 20 febbraio 2021): è stata ribattezzata la “” la proprietà all’interno della quale pochi giorni fa sono stati rinvenuti, sotterrati a oltre un metro di profondità, dei resti umani. Frammenti ossei che con ogni probabilità appartenenti ad Alessandro Sabatino, 40, e Luigi Cerreto, 23misteriosamente il 12 maggio del 2014 a. La: dove erano nascosti i corpi di Luigi ed Alessandro Non erano mai usciti dalla casa in cui prestavano servizio come. Accudivano un anziano vilipeso dal figlio, il quale non provvedeva a fornirgli nemmeno il cibo e i medicinali necessari ...

