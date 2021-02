Antonino Spinalbese | chi è il giovane compagno di Belen Rodriguez

(Di sabato 20 febbraio 2021) Dall’anonimato ai trend topic e alle pagine di tutti i giornali e da una manciata di followers alla diventa un influencer. Solo otto mesi fa la vita diSpinalbanese era tutt’altra cosa. Poi questa estate è arrivato un uragano che ha stravolto tutto e scompigliato le carte in tavola, di nome Belén. Oggiha accantonato la carriera da hairstylist per dedicarsi alla fotografia, è fidanzato con una delle donne più desiderate della tv e tra quattro mesi diventerà papà per la prima volta. A raccontarsi per la prima volta lo stesso, 26 anni compiuti lo scorso febbraio (e festeggiati dalla fidanzata con un romanticissimo post su Instagram, vedi sopra) nella sua prima intervista rilasciata al settimanale Chi, la stessa in cui veniva ...

Alcuni evidenziano come la nuova gravidanza, dopo pochi mesi di relazione con, sia prematura. Altri ancora sottolineano come in generale la donna non avrebbe rapporti solidi.... Belen Rodriguez parlerà per la prima volta in esclusiva in tv delle emozioni che sta vivendo per la sua seconda gravidanza e dell'amore che la lega al futuro papà. In studio ...Belen Rodriguez è una delle ospiti annunciate nella puntata di questo pomeriggio di Verissimo: sarà l’occasione per parlare della ...La Rodriguez, già mamma di Santiago (nato dall'amore con il ballerino e presentatore Stefano De Martino) 'sentiva' di essere in attesa di una bambina: 'Sognavo fosse una femminuccia - ha raccontato -.