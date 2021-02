Xbox Series X/S: c'è chi sta cercando segreti in un trailer di mesi fa (Di venerdì 19 febbraio 2021) Negli ultimi mesi abbiamo scoperto che Microsoft si è presa simpaticamente beffe degli utenti nascondendo in bella vista degli "spoiler" su annunci di là da venire. È di nuovo il caso? Abbiamo già visto degli "scherzetti" del genere, con Phil Spencer che ha pubblicato un video in tempi non sospetti con una Series S sullo sfondo, oppure le nuove cuffie senza filo appena annunciate, in realtà già pronte all'epoca di uno spot di ottobre. Tanto che lo stesso account ufficiale di Xbox su Twitter rispose "Non sempre nascondiamo le cose in bella vista... ma quando lo facciamo si tratta di hardware fantastico". Ebbene, qualcuno su Reddit si è accorto che in un altro spot (guarda caso sempre di ottobre) sullo sfondo, molto lontano, si possono notare alcuni poster di vecchi giochi: Project Gotham Racing 4, Viva Pinata e Microsoft Flight ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 19 febbraio 2021) Negli ultimiabbiamo scoperto che Microsoft si è presa simpaticamente beffe degli utenti nascondendo in bella vista degli "spoiler" su annunci di là da venire. È di nuovo il caso? Abbiamo già visto degli "scherzetti" del genere, con Phil Spencer che ha pubblicato un video in tempi non sospetti con unaS sullo sfondo, oppure le nuove cuffie senza filo appena annunciate, in realtà già pronte all'epoca di uno spot di ottobre. Tanto che lo stesso account ufficiale disu Twitter rispose "Non sempre nascondiamo le cose in bella vista... ma quando lo facciamo si tratta di hardware fantastico". Ebbene, qualcuno su Reddit si è accorto che in un altro spot (guarda caso sempre di ottobre) sullo sfondo, molto lontano, si possono notare alcuni poster di vecchi giochi: Project Gotham Racing 4, Viva Pinata e Microsoft Flight ...

