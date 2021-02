“Vivi a fiori” l’iniziativa editoriale dell’home stylist Viviana Grunert: stile, colori e profumi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Si chiama Vivi a fiori l’iniziativa editoriale di Viviana Grunert, home stylist e cofondatrice di Bruno Editore. Il Magazine, che uscirà il 1° marzo e avrà cadenza trimestrale, verrà distribuito in formato digitale, completamente gratuito, ai 150.000 iscritti della casa editrice e su oltre 1.000.000 di follower dei profili social. Seguirà il formato cartaceo, con tiratura iniziale di 1.000 copie, in edizione “lusso” da collezione con copertina da 350g e interno da 150g. Il sogno di Viviana Grunert “Vivi a fiori è un invito a entrare in un salotto floreale -dichiara Viviana Grunert, Direttore editoriale del magazine – dove verranno esposti con ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 19 febbraio 2021) Si chiamadiana, homee cofondatrice di Bruno Editore. Il Magazine, che uscirà il 1° marzo e avrà cadenza trimestrale, verrà distribuito in formato digitale, completamente gratuito, ai 150.000 iscritti della casa editrice e su oltre 1.000.000 di follower dei profili social. Seguirà il formato cartaceo, con tiratura iniziale di 1.000 copie, in edizione “lusso” da collezione con copertina da 350g e interno da 150g. Il sogno dianaè un invito a entrare in un salotto floreale -dichiaraana, Direttoredel magazine – dove verranno esposti con ...

RosadiMaggio18 : @LellaPreiato Fiori vivi, che bellezza! - nonsonpago1 : RT @mirianagrassi1: @diconodioggi Le campane della chiesa stanno suonando. Mai funerali la domenica, solo la messa per richiamare all'ord… - NiNiktro : RT @misticoalchi77: #VentagliDiParole #poetry #PoesiaPerLaSera Ci baciamo come se avessimo la bocca piena di fiori e di pesci, di movime… - VentagliP : RT @misticoalchi77: #VentagliDiParole #poetry #PoesiaPerLaSera Ci baciamo come se avessimo la bocca piena di fiori e di pesci, di movime… - SimiWonderland : RT @misticoalchi77: #VentagliDiParole #poetry #PoesiaPerLaSera Ci baciamo come se avessimo la bocca piena di fiori e di pesci, di movime… -