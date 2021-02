Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

DEL 19 FEBBRAIO ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE DIRAMAZIONESUD ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA A91– FIUMICINO CODE PER UN CANTIERE ATTIVO ALTEZZA VIA ISACCO NEWTON DIREZIONE EUR IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI A FONTE DI PAPA ALTEZZA VIA DI VALLE RICCA DIREZIONE